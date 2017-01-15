В Пскове продолжается массовая установка пешеходных ограждений. ФОТОРЕПОРТАЖВ Пскове продолжается массовая установка направляющих пешеходных ограждений на центральных улицах. Установка ведется на улицах Труда, Поземского, Юбилейной, Коммунальной, Народной, Рижском проспекте...53
Новые светофоры установят в Подосье и на федеральной автодороге у поворота на Порхов
В Опочке появился новый светофор. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском филиале ФКУ «Севзапуправтодор», водители, проезжающие перекресток трассы Санкт-Петербург – Невель с дорогой Опочка – Новоржев, теперь должны руководствоваться сигналами светофора.
При капитальном ремонте участка федеральной трассы на пересечении с улицами Романенко и Стученко установлены светофоры. В настоящее время они подключены.
В 2016 году на участках федеральных автодорог были установлены светофоры на Рижском шоссе у поворота на деревню Родина и новый светофор в Крестах.
В 2017 году на федеральных автодорогах планируется устройство двух светофорных объектов, оба в Псковском районе. Регулируемым станет перекресток федеральных автодорог Петербург - Псков и Новгород – Псков («порховская» трасса).
Еще один транспортный светофор появится на Рижском шоссе у деревни Подосье. Сейчас выезд со стороны Камно в направлении города сильно затруднен. Кроме того, транспортный поток растет вместе с увеличением коттеджного поселка.
Сейчас ведется проектирование. Предполагается, что само строительство начнется в 2017 году.
Источник: Псковская Лента Новостей