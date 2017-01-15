Новые светофоры установят в Подосье и на федеральной автодороге у поворота на Порхов

В Опочке появился новый светофор. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском филиале ФКУ «Севзапуправтодор», водители, проезжающие перекресток трассы Санкт-Петербург – Невель с дорогой Опочка – Новоржев, теперь должны руководствоваться сигналами светофора.

При капитальном ремонте участка федеральной трассы на пересечении с улицами Романенко и Стученко установлены светофоры. В настоящее время они подключены.

В 2016 году на участках федеральных автодорог были установлены светофоры на Рижском шоссе у поворота на деревню Родина и новый светофор в Крестах.

В 2017 году на федеральных автодорогах планируется устройство двух светофорных объектов, оба в Псковском районе. Регулируемым станет перекресток федеральных автодорог Петербург - Псков и Новгород – Псков («порховская» трасса).

Еще один транспортный светофор появится на Рижском шоссе у деревни Подосье. Сейчас выезд со стороны Камно в направлении города сильно затруднен. Кроме того, транспортный поток растет вместе с увеличением коттеджного поселка.

Сейчас ведется проектирование. Предполагается, что само строительство начнется в 2017 году.

Источник: Псковская Лента Новостей