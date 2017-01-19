Игорь Калашников призывает псковичей тренироваться в прыжках через барьеры на стадионе, а не на улицах города

Глава администрации города Пскова Игорь Калашников призывает псковичей тренироваться в прыжках через барьеры на стадионе, а не на улицах города. Свое мнение по поводу поведения горожан на дорогах он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Напомнив, что городские службы проводят масштабную работу по установке пешеходных ограждений, отделяющих проезжую часть от тротуаров, гость студии признал, что многим это не нравится, но подчеркнул, что делается это для их же безопасности.

Призвав псковичей соблюдать Правила дорожного движения, Игорь Калашников отметил: «Пусть люди тренируются в прыжках через барьеры на стадионе, а не прыгают через барьеры, которые ограждают их от смерти», - заключил он.

Напомним, в Пскове продолжается массовая установка направляющих пешеходных ограждений на центральных улицах.

Установка ведется на улицах Труда, Поземского, Юбилейной, Коммунальной, Народной, Рижском проспекте. Всего будет установлено 2800 метров новых пешеходных ограждений.

Источник: Псковская Лента Новостей