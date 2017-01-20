Возле нового здания областной прокуратуры в Пскове может появиться круговое движение

В администрации Пскова прорабатывается вопрос о том, чтобы уйти от светофорного регулирования движения на кольцевых дорогах города. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» глава администрации города Пскова Игорь Калашников.

«За границей все "кольца" работают без светофоров. Мы постараемся убедить ГИБДД в необходимости такой меры. Это позволит уйти от пробок, например, на площади Победы», - сказал гость студии.

Он подчеркнул, что светофоры могут не только улучшать дорожное движение, но и ухудшать его. «Если вы заметили, у нас не включен светофор на перекрестке на улице Калинина. Это неслучайно - мы прорабатываем возможность вообще его убрать оттуда, - заметил Игорь Калашников. - Обратите внимание, в Европе уходят от светофоров, потому что они и улучшают движение, но и тормозят его. Мы хотим перевести там светофор в режим пешеходного».

Говоря о планах по развитию улично-дорожной сети, глава администрации Пскова сообщил, что планируется ремонт улицы Шестака, реконструкция улицы Кузбасской дивизии, что позволит освободить от пробок перекресток Юбилейной и Рижского проспекта. На улице Я. Райниса, как только позволит погода, планируется обустроить тротуар при повороте с Дамбы.

Возле нового здания областной прокуратуры, которое строится на Плехановском посаде, будет изменена схема движения автотранспорта: если позволят площади, там будет «кольцо», пояснил Игорь Калашников.

Продолжается работа по изменению схемы выезда с территории поликлиники №3 на ул. Инженерную и обустройства «соединения» улиц Я. Фабрициуса и Стахановской.

Источник: Псковская Лента Новостей