В Пскове продолжается массовая установка пешеходных ограждений. ФОТОРЕПОРТАЖВ Пскове продолжается массовая установка направляющих пешеходных ограждений на центральных улицах. Установка ведется на улицах Труда, Поземского, Юбилейной, Коммунальной, Народной, Рижском проспекте...53
Возле нового здания областной прокуратуры в Пскове может появиться круговое движение
В администрации Пскова прорабатывается вопрос о том, чтобы уйти от светофорного регулирования движения на кольцевых дорогах города. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» глава администрации города Пскова Игорь Калашников.
«За границей все "кольца" работают без светофоров. Мы постараемся убедить ГИБДД в необходимости такой меры. Это позволит уйти от пробок, например, на площади Победы», - сказал гость студии.
Он подчеркнул, что светофоры могут не только улучшать дорожное движение, но и ухудшать его. «Если вы заметили, у нас не включен светофор на перекрестке на улице Калинина. Это неслучайно - мы прорабатываем возможность вообще его убрать оттуда, - заметил Игорь Калашников. - Обратите внимание, в Европе уходят от светофоров, потому что они и улучшают движение, но и тормозят его. Мы хотим перевести там светофор в режим пешеходного».
Говоря о планах по развитию улично-дорожной сети, глава администрации Пскова сообщил, что планируется ремонт улицы Шестака, реконструкция улицы Кузбасской дивизии, что позволит освободить от пробок перекресток Юбилейной и Рижского проспекта. На улице Я. Райниса, как только позволит погода, планируется обустроить тротуар при повороте с Дамбы.
Возле нового здания областной прокуратуры, которое строится на Плехановском посаде, будет изменена схема движения автотранспорта: если позволят площади, там будет «кольцо», пояснил Игорь Калашников.
Продолжается работа по изменению схемы выезда с территории поликлиники №3 на ул. Инженерную и обустройства «соединения» улиц Я. Фабрициуса и Стахановской.
Источник: Псковская Лента Новостей