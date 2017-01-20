В Пскове включили новый пешеходный светофор на улице Труда

В Пскове 20 января включили новый светофор на улице Труда. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Псковтранссигнал», новый пешеходный светофор у дома 39 на пересечении с улицей Текстильной заработал сегодня около 15 часов.

Светофор работает в вызывном режиме. Пешеходам надо нажать кнопку.

Светофор установлен по решению комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Пскова. В 2016 году на этом переходе водитель «Мицубиси» насмерть сбил пешехода.

Источник: Псковская Лента Новостей