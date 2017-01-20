В Пскове продолжается массовая установка пешеходных ограждений. ФОТОРЕПОРТАЖВ Пскове продолжается массовая установка направляющих пешеходных ограждений на центральных улицах. Установка ведется на улицах Труда, Поземского, Юбилейной, Коммунальной, Народной, Рижском проспекте...53
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В Пскове включили новый пешеходный светофор на улице Труда
20.01.2017 15:36 ПЛН, Псков
В Пскове 20 января включили новый светофор на улице Труда. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Псковтранссигнал», новый пешеходный светофор у дома 39 на пересечении с улицей Текстильной заработал сегодня около 15 часов.
Светофор работает в вызывном режиме. Пешеходам надо нажать кнопку.
Светофор установлен по решению комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Пскова. В 2016 году на этом переходе водитель «Мицубиси» насмерть сбил пешехода.
Источник: Псковская Лента Новостей
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