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В Пскове включили новый пешеходный светофор на улице Труда

20.01.2017 15:36 ПЛН, Псков

В Пскове 20 января включили новый светофор на улице Труда. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Псковтранссигнал», новый пешеходный светофор у дома 39 на пересечении с улицей Текстильной заработал сегодня около 15 часов.

Светофор работает в вызывном режиме. Пешеходам надо нажать кнопку.

Светофор установлен по решению комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Пскова. В 2016 году на этом переходе водитель «Мицубиси» насмерть сбил пешехода.

Источник: Псковская Лента Новостей



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