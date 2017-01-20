В Пскове продолжается массовая установка пешеходных ограждений. ФОТОРЕПОРТАЖВ Пскове продолжается массовая установка направляющих пешеходных ограждений на центральных улицах. Установка ведется на улицах Труда, Поземского, Юбилейной, Коммунальной, Народной, Рижском проспекте...53
20.01.2017 14:55 Возле нового здания областной прокуратуры в Пскове может появиться круговое движение12
Фотофакт: Двойная защита
30.01.2017 21:38 ПЛН, Псков
В Пскове на проспекте Энтузиастов появилось дорожное ограждение в 2 ряда. Одно старое, второе новое. Правда, какое из них старое, понять трудно.
Источник: Псковская Лента Новостей
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