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Фотофакт: Двойная защита

30.01.2017 21:38 ПЛН, Псков

В Пскове на проспекте Энтузиастов появилось дорожное ограждение в 2 ряда. Одно старое, второе новое. Правда, какое из них старое, понять трудно.

Источник: Псковская Лента Новостей



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