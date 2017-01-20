Фотофакт: Двойная защита

В Пскове на проспекте Энтузиастов появилось дорожное ограждение в 2 ряда. Одно старое, второе новое. Правда, какое из них старое, понять трудно.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







