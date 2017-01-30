В Опочке установят пешеходные ограждения на улице Ленина от Коммунальной до Пушкинской

В Опочке установят пешеходные ограждения на улице Ленина от Коммунальной до Пушкинской. Как сообщил 31 января официальный сайт Опочецкого района, данная информация озвучена на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

С отчетом об итогах работы ГИБДД МО МВД России «Опочецкий» выступил врио начальника отделения ГИБДД А.В.Сиволобов. Он посетовал на то, штат отделения ГИБДД не укомплектован полностью кадрами – свободными остаются должности начальника отделения ГИБДД, одного старшего инспектора ДПС и одного инспектора ДПС.

В целом обстановка на дорогах района незначительно отличается от положения дел в 2015 году. Статистические показатели значительно подпортило декабрьское ДТП, в котором погибли и былы ранены граждане Республики Вьетнам. Та страшная авария произошла на федеральной трассе Санкт-Петербург – Невель. Всего же в 2015 году на дорогах Опочецкого района погибли 14 человек и 82 были ранены. 6 ДТП, в которых пострадали люди, были совершены по вине нетрезвых водителей. Отчет врио начальника ОГИБДД ВО МВД России «Опочецкий» комиссией по БДД был принят к сведению.

На заседании комиссии рассматривалось положение дел с состоянием дорог в зимний период. При этом отмечалось, что дорожники, несмотря на недостаток и износ техники, успешно справляются со стоящими перед ними задачам. Пример тому – недавние снегопады, когда на дорогах не произошло ни одного серьезного ДТП. Чтобы обеспечить расчистку дорог, дорожникам приходилось работать по 12-14 часов.

В очередной раз на заседании комиссии обсуждалось состояние городского моста, по которому вопреки дорожному знаку продолжают ездить большегрузные машины. Помимо фур, проезжающих к сетевым магазинам, сотрудниками ГИБДД даже был остановлен лесовоз. Причем водитель последнего даже предъявил пропуск для проезда по мосту. Директор Опочецкого филиала КУ «Псковавтодор» особо подчеркнул, что возглавляемая им организация единственная, кто имеет право выдавать пропуска, но, зная действительное положение дел с состоянием моста, никому каких-либо пропусков для проезда большегрузов не выдавалось и выдаваться не будет. Поэтому сотрудниками ГИБДД любые пропуска будут изыматься на законных основаниях. А.Г.Дудецкий также сказал, что если не будет закрыт проезд грузовиков через городской мост, то он вообще может стать только пешеходным.

Одновременно с этим А.Г.Дудецкий сообщил членам комиссии положительную новость – вышестоящая дорожная организация разрешила установить ограждения на участке улицы Ленина от Коммунальной до Пушкинской. Комиссия по БДД не один раз рассматривала этот вопрос, так как является нонсенсом то, что на улице Ленина вблизи от регулируемого светофором перекрестка находится еще один пешеходный переход. Ограждения от проезжей части планируется установить и на участке Коммунальной улицы у Сбербанка. Еще одним позитивным моментом, который был озвучен на совещании, стало сообщение, что теперь пешеходные переходы возле учебных заведений будут делать из термопластика.

Источник: Псковская Лента Новостей