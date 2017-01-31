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В Пскове приступили к демонтажу светофоров на 25 перекрестках

01.02.2017 09:09 ПЛН, Псков

В Пскове сегодня не работает пешеходный светофор на улице Коммунальной у городской больницы, светофор находится в режиме желтый мигающий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Псковтранссигнал», проводятся работы по переустановке стоек светофора. Также будут установлены знаки «Пешеходный переход» над проезжей частью.

Работы планируется выполнить в течение дня. Далее будут проводиться работы на перекрестке Коммунальная – Печорская.

Напомним, в 2016 году администрация Пскова заказала установку Г-образных опор на улицах, для чего подрядчику придется демонтировать светофоры на 25 перекрестках

51 пешеходный переход будет оборудован дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» со световозвращающей пленкой  флуоресцентного типа на Г-образных опорах (высота 4,5 м, вылет консоли 3 м). Для установки опор подрядчику придется сначала демонтировать дорожные знаки и светофоры, потом смонтировать их снова. На площади Ленина после монтажа 2 из 8 светофоров будут новые, как и экраны для светофоров.

Часть переходов оборудована светофорами, которые будут временно демонтированы.

Список мест, где будут проводиться работы. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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