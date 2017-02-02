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Светофор на перекрестке улиц 128-й Стрелковой дивизии и Вокзальной в Пскове будет установлен в этом году

06.02.2017 13:21 ПЛН, Псков

Светофор на перекрестке улиц 128-й Стрелковой дивизии и Вокзальной в Пскове будет установлен в этом году. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» начальник управления городского хозяйства администрации города Пскова Алексей Захаров.

Отвечая на вопрос читателя ПЛН, что происходит с дорогами, гость студии сообщил, что в УГХ составлен оперативный план ремонта участков дорог, которые требуют первоочередного внимания. «Многие из обозначенных участков будут уже в этом году отремонтированы, в том числе перекресток улиц 128-й дивизии от ДСК до железнодорожного переезда. И мы  разрулим организацию дорожного движения на этом интервале», - сказал гость студии.

Алексей Захаров пообещал, что в этом году на этом участке дорог будет установлен светофор, о необходимости которого неоднократно говорилось. «Хочу уверить, что в этом году эта работа начнется, и до конца года мы ее завершим. Есть рекомендации, чтобы правая стрелка на светофоре была постоянно зеленой, а также оставить один пешеходный переход», - пояснил он.

Деньги на ремонт указанного участка дороги предусмотрены в бюджете города.

Источник: Псковская Лента Новостей



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