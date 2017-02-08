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Перекресток улиц Кузнецкой и Карла Маркса в Пскове видоизменится в связи со строительством нового здания областной прокуратуры

10.02.2017 11:44 ПЛН, Псков

Перекресток улиц Кузнецкой и Карла Маркса в Пскове видоизменится в связи со строительством нового здания прокуратуры Псковской области. Об этом сообщил прокурор Псковской области Сергей Белов на встрече со СМИ 10 февраля.

«Там будет сделана удобная перестановка потоков движения, не ущемляя участников движения, - отметил Сергей Белов. - Для обеспечения безопасности посетителей и сотрудников здания планируется круговое движение и пешеходные переходы».

По его словам, это решение согласовано с администрацией Пскова.

Предполагается, что к маю-июню будут проведены ремонтные работы по участку дороги возле нового здания.

Источник: Псковская Лента Новостей



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