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В Пскове «сбился» режим работы светофора на Крестовском шоссе

13.02.2017 11:59 ПЛН, Псков

В Пскове «сбился» режим работы светофора на перекрестке Крестовского шоссе и Зимнего переулка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Псковтранссигнал», светофор стал включаться в 8.20 утра вместо 6.00.

В настоящее время неисправность устранена. Специалисты дополнительно проверят работу светофора.

Добавим, с информацией о нарушениях в режиме работы можно обращаться в «Псковтранссигнал» по телефону 759232 либо дежурному ГИБДД.

Источник: Псковская Лента Новостей



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