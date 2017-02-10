В Пскове «сбился» режим работы светофора на Крестовском шоссе

В Пскове «сбился» режим работы светофора на перекрестке Крестовского шоссе и Зимнего переулка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Псковтранссигнал», светофор стал включаться в 8.20 утра вместо 6.00.

В настоящее время неисправность устранена. Специалисты дополнительно проверят работу светофора.

Добавим, с информацией о нарушениях в режиме работы можно обращаться в «Псковтранссигнал» по телефону 759232 либо дежурному ГИБДД.

Источник: Псковская Лента Новостей