В Пскове приступили к демонтажу светофоров на 25 перекресткахВ Пскове сегодня не работает пешеходный светофор на улице Коммунальной у городской больницы, светофор находится в режиме желтый мигающий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО...25
10.02.2017 11:44 Перекресток улиц Кузнецкой и Карла Маркса в Пскове видоизменится в связи со строительством нового здания областной прокуратуры33
06.02.2017 17:34 Без привлечения серьезных федеральных средств проблему «ливневки» в Пскове не решить - Алексей Захаров13
В Пскове «сбился» режим работы светофора на Крестовском шоссе
13.02.2017 11:59 ПЛН, Псков
В Пскове «сбился» режим работы светофора на перекрестке Крестовского шоссе и Зимнего переулка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Псковтранссигнал», светофор стал включаться в 8.20 утра вместо 6.00.
В настоящее время неисправность устранена. Специалисты дополнительно проверят работу светофора.
Добавим, с информацией о нарушениях в режиме работы можно обращаться в «Псковтранссигнал» по телефону 759232 либо дежурному ГИБДД.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати