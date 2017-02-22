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Благодаря администрации Великих Лук автолюбители могут пользоваться дорогами, примыкающими к месту строительства путепровода

27.02.2017 16:12 ПЛН, Псков

Благодаря администрации Великих Лук автолюбители могут пользоваться дорогами, примыкающими к месту строительства путепровода. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе очередного заседания Общественной комиссии по вопросам строительства автодорожного путепровода рассказал ее председатель, первый заместитель главы администрации города по инфраструктуре Юрий Власюк.

Он пояснил, что администрация города совместно с заказчиком и подрядчиком строительства провела работу, чтобы не допустить с 1 января полное закрытие движения транспорта по улицам Дьяконова и Промышленной. В этом случае водителям пришлось бы испытать значительное неудобство при составлении маршрута объезда, также это бы загрузило остальные дороги. Поэтому администрация города приложила все усилия для решения этого вопроса, и сейчас автолюбители по-прежнему могут передвигаться по этим улицам.

Также в ходе заседания комиссии, которое состоялось непосредственно на объекте, Юрий Власюк поинтересовался соблюдением графика сроков строительства.

Как рассказал начальник строительства Александр Бычинский, сейчас проводится бетонирование тоннеля, оно выполнено на 45%, завершены работы по стабилизации грунта. «На самом путепроводе ведутся работы по сборке металлического пролетного строения, работы по съездам и по переустройству коммуникаций на ул. Ухтомского, – пояснил он. – На данный момент на объекте трудятся 282 человека, 39 единиц техники. Находимся в графике, сбоев у нас нет».

Кроме того, сейчас для строительства путепровода завозятся стапели и металлоконструкции.

Доцент кафедры строительства Великолукского филиала ПсковГУ, член Общественной комиссии Виктор Демченков поинтересовался, сколько великолучан трудятся на стройплощадке. Александр Бычинский отметил, что их количество меняется в зависимости от вида работ, и сейчас оно составляет 58 человек. Демченков подчеркнул, что такой уникальный для Великих Лук объект – еще и хорошее подспорье в обучении студентов, они регулярно посещают место строительства вместе с преподавателями.

В завершение заседания Юрий Власюк отметил, что строительство путепровода ведется хорошими темпами, а Общественная комиссия по-прежнему будет систематически проводить встречи со строителями и следить за ходом выполнения работ.

Источник: Псковская Лента Новостей



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