На транспортной развязке Псков-Гдов ведется монтаж подземных пешеходных переходов

По основному ходу на участке 2,8 км от примыкания к автомобильной дороги Псков-Гдов до моста через р. Великая продолжаются работы по устройству земляного полотна, смонтированы водопропускные гофрированные трубы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в госкомитете Псковской области по транспорту, на транспортной развязке Псков-Гдов ведется монтаж подземных пешеходных переходов, гофрированных водопропускных и дренажных труб под съездами развязки, активно устраивается земляное полотно съездов.

На строительной площадке по строительству моста через р. Великая закончены работы по забивке шпунтового ограждении технологической эстакады, продолжены работы по забивке шпунта для ограждения опоры № 2 от весеннего паводка. На опоре № 1 забиты сваи в количестве 31 штука. Ведутся работы по погружению опор временной эстакады.

На участке строительства в районе деревни Заровенье подрядчик приступил к снятию растительного слоя с дальнейшей отсыпкой земляного полотна и к формированию строительной площадки для строительства путепровода на ПК56+63.

Источник: Псковская Лента Новостей