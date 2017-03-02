www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Трезвый город Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Прекрасное далеко При попытке скрыться врезался в забор Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Коды регионов на автономерах Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Прекрасное далеко Прекрасное далеко Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Трезвый город
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   
На транспортной развязке Псков-Гдов ведется монтаж подземных пешеходных переходов

На транспортной развязке Псков-Гдов ведется монтаж подземных пешеходных переходов

По основному ходу на участке 2,8 км от примыкания к автомобильной дороги Псков-Гдов до моста через р. Великая продолжаются работы по устройству земляного полотна, смонтированы водопропускные...

На реконструкцию улицы Свердлова в Пскове выделят из госбюджета более 190 млн рублей

03.03.2017 13:03 ПЛН, Псков

Администрация Псковской области и Федеральное агентство по туризму заключили соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Псковской области на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, субсидия в размере более 190 млн рублей будет предоставлена в текущем году в целях софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности).
 
В рамках данного соглашения предусматривается проведение реконструкции улицы Свердлова с прилегающими парковыми зонами в городе Пскове.
 
Отметим, улиц Свердлова является завершающим этапом в создании единого туристского маршрута вдоль крепостных стен Окольного города. Реконструкция позволит улучшить транспортную доступность к объектам туристского показа, а также обеспечить дополнительными парковочными местами туристские автобусы и индивидуальных туристов.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31