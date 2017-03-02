При ремонте дорог в Пскове асфальт кладут прямо в лужи. ВИДЕО

Движение «Убитые дороги» контролирует в Пскове ямочный ремонт, который начался на главных магистралях города.

Активист движения Николай Мельков рассказал, что «убитодорожники» выехали на объекты, в частности, на улицу Юбилейную по обращению граждан. На месте активисты обнаружили, что толщина асфальта всего несколько сантиметров. Асфальт укладывают прямо в лужи.

Как только активисты приехали на место, все работы были прекращены. На участке они не смогли обнаружить мастера, ответственного за производство работ.

Участники движения, как и опрошенные ими водители, убеждены, что такой ремонт не может быть долговечным.

Источник: Псковская Лента Новостей