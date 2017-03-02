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При ремонте дорог в Пскове асфальт кладут прямо в лужи. ВИДЕО
03.03.2017 14:29 ПЛН, Псков
Движение «Убитые дороги» контролирует в Пскове ямочный ремонт, который начался на главных магистралях города.
Активист движения Николай Мельков рассказал, что «убитодорожники» выехали на объекты, в частности, на улицу Юбилейную по обращению граждан. На месте активисты обнаружили, что толщина асфальта всего несколько сантиметров. Асфальт укладывают прямо в лужи.
Как только активисты приехали на место, все работы были прекращены. На участке они не смогли обнаружить мастера, ответственного за производство работ.
Участники движения, как и опрошенные ими водители, убеждены, что такой ремонт не может быть долговечным.
Источник: Псковская Лента Новостей
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