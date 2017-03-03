В Пскове прокуратура добилась организации уличного освещения от ул. Инженерной до Силово-Медведово

Прокуратура города Пскова провела проверку соблюдения законодательства о профилактике правонарушений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что на участке от ул. Инженерной до п. Силово-Медведово в городе Пскове отсутствует уличное освещение, что создает предпосылки для совершения правонарушений на данной территории в вечернее и ночное время суток.

В этой связи прокурором города в Псковский городской суд направлено исковое заявление с требованием возложить на администрацию города Пскова обязанность организации уличного освещения участка местности.

Требования прокурора удовлетворены, на орган исполнительной власти возложены соответствующие обязанности.

В настоящее время нарушения закона устранены, судебное решение исполнено, права граждан на безопасные условия проживания восстановлены.

Всего на проведение строительно-монтажных работ затрачены денежные средства в размере более 380 тыс. рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей