На транспортной развязке Псков-Гдов ведется монтаж подземных пешеходных переходовПо основному ходу на участке 2,8 км от примыкания к автомобильной дороги Псков-Гдов до моста через р. Великая продолжаются работы по устройству земляного полотна, смонтированы водопропускные...
06.03.2017 10:09 В Пскове прокуратура добилась организации уличного освещения от ул. Инженерной до Силово-Медведово4
03.03.2017 13:03 На реконструкцию улицы Свердлова в Пскове выделят из госбюджета более 190 млн рублей21
В Пскове водители продолжают сбивать стойки светофоров
08.03.2017 09:45 ПЛН, Псков
В Пскове за короткое время сбиты три стойки светофора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Псковтранссигнал».
7 марта специалисты восстановили работу светофоров на пересечении Октябрьского проспекта и ул. Гражданской, а также на Рижском проспекте у гипермаркета «Лента». В частности, у «Ленты» автомашина сбила стойку светофора.
В организации обслуживающей светофоры отметили, что это третий случай за последнее время. До этого стойки сбивали на площади Ленина и на Крестовском шоссе.
Водителю, сбивающие светофоры, остаются безнаказанными. Штраф за это не предусмотрен, собственник светофоров может взыскать ущерб только через суд.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати