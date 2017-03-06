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В Пскове водители продолжают сбивать стойки светофоров

08.03.2017 09:45 ПЛН, Псков

В Пскове за короткое время сбиты три стойки светофора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Псковтранссигнал».

7 марта специалисты восстановили работу светофоров на пересечении Октябрьского проспекта и ул. Гражданской, а также на Рижском проспекте у гипермаркета «Лента». В частности, у «Ленты» автомашина сбила стойку светофора.

В организации обслуживающей светофоры отметили, что это третий случай за последнее время. До этого стойки сбивали на площади Ленина и на Крестовском шоссе.

Водителю, сбивающие светофоры, остаются безнаказанными. Штраф за это не предусмотрен, собственник светофоров может взыскать ущерб только через суд. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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