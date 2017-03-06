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На улицах Инженерной и Индустриальной в Пскове пешеходные переходы стали заметнее ФОТО

08.03.2017 14:33 ПЛН, Псков

В Пскове продолжаются работы по выносу дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, знаки на консоли установлены над пешеходным переходами напротив дома №13-а по ул. Инженерной и дома №4 по ул.  Индустриальной.

В 2016 году администрация Пскова заказала установку Г-образных опор на улицах.

51 пешеходный переход будет оборудован дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» со световозвращающей пленкой  флуоресцентного типа на Г-образных опорах (высота 4,5 м, вылет консоли 3 м).

Поскольку часть переходов, где устанавливаются знаки, оборудована светофорами, стойки светофоров будут временно демонтированы. Работы выполнены на улице Коммунальной у городской больницы (пешеходный светофор), на перекрестке улиц Коммунальной и Печорской, на площади Победы. Также одна стойка установлена на площади Ленина. Всего светофоры планировали временно демонтировать в 25 местах.

Список мест, где будут проводиться работы. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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