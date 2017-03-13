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Отдельная фаза светофора будет выделена для пешеходов на перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской

16.03.2017 15:34 ПЛН, Псков

Госавтоинспекция предложила выделить отдельную фазу светофора для пешеходов на перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое предложение озвучили представители ГИБДД 16 марта на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.

На данном перекрестке зарегистрировано 4 случая наездов на пешеходов. ГИБДД предлагает перепрограммировать светофорный объект и выделить отдельную фазу для пешеходов. При этом ГИБДД предвидит потерю пропускной способности данного перекрестка.

Инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД по Псковской области Николай Макаров пояснил, что предполагается уменьшить время горения зеленого сигнала для автомобилей по улице Петровской. При необходимости можно будет вернуть прежний режим.

Заместитель начальника УГХ Пскова Дмитрий Таратынов сказал, что пробка на Рижском проспекте была от Народной, а будет от ТК «Магеллан».

«Мы поднимем тревогу первыми», - заверил Николай Макаров. Представитель ГИБДД пообещал представителю ООО «Псковтранссигнал» оказать помощь в расчете временных интервалов для нового режима работы светофора.

Комиссия согласовала изменения в режиме работе светофора. При необходимости старый режим будет возвращен без созыва комиссии.

Источник: Псковская Лента Новостей



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