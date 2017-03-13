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Один из пешеходных переходов уберут на перекрестке улиц Труда и Звездной в Пскове

16.03.2017 16:00 ПЛН, Псков

Один из пешеходных переходов уберут на перекрестке улиц Труда и Звездной в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение приняла 16 марта комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения.
 
С предложением выступил инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД по Псковской области Николай Макаров. В течение года сбили двоих пешеходов на переходе через улицу Труда. По словам Н. Макарова, переход от дома №67 по улице Труда не соответствует требованиями, и его можно назвать опасным, он сделан неправильно, упирается в ливневую канализацию. Три пешеходных перехода прекрасно справятся с потоком людей, убежден он.
 
Комиссия поддержала это предложение. Несколько членов комиссии проголосовали против или воздержались.
 
Отметим, что для реализации этой меры потребуется установка пешеходного ограждения.
 
Кроме того, принято решение установить дополнительные секции светофора на перекрестке улиц Труда и Звездной. Это должно облегчить поворот налево на улицу Звездную. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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