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16:22 В Пскове уберут «нижний» пешеходный переход через улицу Юбилейную на перекрестке с Красноармейской набережной
15:49 На пересечении Рижского проспект и улицы Народной в Пскове установят допсекцию светофора для поворота налево
15:34 Отдельная фаза светофора будет выделена для пешеходов на перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской1
В Пскове уберут «нижний» пешеходный переход через улицу Юбилейную на перекрестке с Красноармейской набережной
16.03.2017 16:22 ПЛН, Псков
В Пскове уберут «нижний» пешеходный переход через улицу Юбилейную на перекрестке с Красноармейской набережной. Такое решение принято 16 марта на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.
С предложением о ликвидации выступил инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД по Псковской области Николай Макаров. На прошлой неделе на данном переходе сбили мальчика. По словам Н. Макарова, пешеходный переход выполнен с нарушениями, он стоит поперек ограждения.
Более востребован «верхний» пешеходный переход.
Комиссия приняла положительное решение по этому обращению.
Источник: Псковская Лента Новостей
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