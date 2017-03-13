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В Пскове уберут «нижний» пешеходный переход через улицу Юбилейную на перекрестке с Красноармейской набережной

16.03.2017 16:22 ПЛН, Псков

В Пскове уберут «нижний» пешеходный переход через улицу Юбилейную на перекрестке с Красноармейской набережной. Такое решение принято 16 марта на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.

С предложением о ликвидации выступил инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД по Псковской области Николай Макаров. На прошлой неделе на данном переходе сбили мальчика. По словам Н. Макарова, пешеходный переход выполнен с нарушениями, он стоит поперек ограждения.

Более востребован «верхний» пешеходный переход.

Комиссия приняла положительное решение по этому обращению.

Источник: Псковская Лента Новостей



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