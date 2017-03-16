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Предложение об организации двухстороннего движения на улице Текстильной в Пскове повторно отклонила городская комиссия

16.03.2017 16:38 ПЛН, Псков

Предложение об организации двухстороннего движения на улице Текстильной в Пскове повторно отклонила городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения 16 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
 
Как пояснил инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД по Псковской области Николай Макаров, необходимо разгрузить улицу Звездную. Ширина улицы Текстильной позволяет организовать двустороннее движение. Возражения о необходимости ремонта дороги и помехи в виде припаркованных транспортных средств представитель ГИБДД считает решаемыми.
 
На реплику о необходимости ставить светофор для безопасности школьников Николай Макаров ответил данными подсчетов в ГИБДД: в утреннее время и после занятий дорогу на перекрестке ул. Текстильной и Новоселов переходит «за 15 минут 1 – 2 школьника».
 
Новый пешеходный светофор на улице Труда на перекрестке с ул. Текстильной, по мнению Николая Макарова, будет не мешать, а помогать выехать с улицы Текстильной налево на улицу Труда.
 
Тем не менее, предложение не набрало необходимого количества голосов. Основные сомнения у противников предложения связаны с необходимостью решить вопрос с парковкой транспорта на Текстильной.
 
Напомним, ранее комиссия уже отклонила аналогичное предложение ГИБДД. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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