Прокуратура требует обустроить пешеходные переходы вблизи порховских школ

Прокуратурой Порховского района проведен анализ состояния законности и практики прокурорского надзора при реализации новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов, в том числе в первоочередном порядке их оснащения вблизи школ и других учебных заведений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе проверки вблизи образовательных учреждений Порховского района Псковской области выявлены нарушения требований «ГОСТ Р 52289-2004 Национальный стандарт Российской Федерации, технические средства организации дорожного движения, правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», утвержденных приказом Ростехрегулирования от 15.12.2004 № 120-ст в части обустройства пешеходных переходов.

Наиболее общими нарушениями в части обустройства пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений района являются: отсутствие пешеходных ограждений перильного типа, отделяющие пешеходов от проезжей части, отсутствие дорожных знаков 3.24 «Ограничение скорости» перед искусственной неровностью в обоих направлениях, непосредственно перед искусственной неровностью отсутствуют знаки 5.20 Искусственная неровность», также в обоих направлениях отсутствуют дорожные знаки 1.17 «Искусственная неровность» (участок дороги с искусственной неровностью (неровностями) для принудительного снижения скорости).

Кроме этого на пешеходных переходах, расположенных вблизи МБОУ «СОШ № 1 г. Порхова» и «Полонская СОШ» отсутствует искусственная неровность для принудительного снижения скорости в зоне опасного участка автодороги.

В целях устранения выявленных в ходе проверки нарушений, прокуратурой района в адрес главы администрации городского поселения «Порхов», а также глав сельских поселений «Полонская волость» и «Славковская волость» внесены представления, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

Источник: Псковская Лента Новостей