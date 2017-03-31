Перекрестки Пскова планируют оснастить турникетами и выдвижными бетонными блоками

В рамках федеральной программы «За повышение качества жизни и улучшение городской среды» в пяти регионах с наиболее неблагоприятной дорожно-транспортной обстановкой федеральной комиссией по безопасности дорожного движения планируется осуществить реализацию пилотного проекта «Дисциплина и безопасность на улицах и тротуарах городов в местах их пересечения с проезжей частью».

В проекте отмечается, что турникеты будут препятствовать передвижению пешеходов по проезжей части на запрещающий для них сигнал светофора в местах перехода ими регулируемых перекрестков, а выдвижные бетонные блоки высотой 1 метр и шириной полметра будут возвышаться над уровнем проезжей части в месте стоп-линии перед перекрестком и выдвигаться на поверхность при загорании красного сигнала светофора для автотранспорта. Перекрестки планируется оборудовать предупредительными мерами оповещения в виде установки знаков и световых напоминателей с прогрессирующей подсветкой и люминисцентными отражателями. Ущерб от наезда транспортного средства и его повреждения, а также соответствующая ответственность за причинение ущерба жизни и здоровью пострадавших в рамках нормативно-правовых актов и в соответствии с законодательством Российской Федерации будет возложена на лицо, управлявшее транспортным средством и совершившее грубое нарушение правил дорожного движение.

По данным статистического управления ведомства дорожной отрасли, наибольшее количество ДТП с пострадавшими на душу населения в 2012-2016 годы наблюдалось в Псковской, Астраханской, Оренбургской областях, а также в Приморском крае и республике Калмыкия. В этих регионах в рамках проекта и в целях повышения безопасности дорожного движения планируется выделение необходимых средств на финансирование обустройства всех регулируемых перекрестков турникетами и выдвижными бетонными блоками. Данные шаги предполагается осуществить в центрах указанных субъектов. Мера была разработана ведущими специалистами Института наукоемких технологий в сфере промышленного производства областей транспортного хозяйства. По мнению первого заместителя председателя ведомства транспорта и эксплуатации инженерно-технических объектов дорожной инфраструктуры населннных пунктов Игоря Внешникова, внедрение данных положений поспособствует существенному сокращению аварийности на дорогах и повышению ответственности всеми участниками дорожного движения.

Начало работ по установке средств оборудования перекрестков запланировано на 24 апреля. Ввод всех систем безопасного прохода перекрестков ожидается к 5 июня. Контроль за осуществлением всех работ и наблюдение за соблюдением всех правил и эксплуатационных норм уже во время строительства указанных объектов и в ходе реализации данного проекта возложен на территориальные комиссии местных дорожно-эксплуатационных хозяйств при комитетах Жилдортранса.

С момента ввода в эксплуатацию всех систем обеспечения безопасности участников движения специальными ограждающими устройствами, предусмотренными проектом, межведомственными объединениями будет осуществляться мониторинг ситуации. При выявлении положительной динамики и фактов улучшении дорожно-транспортной обстановки в указанных регионах правительству будет незамедлительно поручена реализация данной программы на территории всех регионов Российской Федерации. Как заявил председатель фонда дорожно-транспортной инфраструктуры при комитете по дорожному хозяйству Псковской области Александр Распилов, в связи с выходом указанных постановлений в областном центре в самое ближайшее время будет продолжен приостановленный ранее монтаж металлических ограждений вплоть до охвата ими всех дорог и транспортных артерий города для последующего замыкания ограждений турникетами. Соответствующее поручение по выделению финансирования на продолжение указанных работ на этой неделе уже было направлено в областное собрание депутатов, где было поддержано всеми членами административного корпуса аппарата власти и в оперативном порядке принято большинством голосов.

Источник: Псковская Лента Новостей