Начальник стройки: Работы на великолукском путепроводе идут по графикуПутепровод в Великих Луках - самый важный объект, который сейчас строится в городе. Главная задача инфраструктурного объекта - соединить две части города, разделенные железной дорогой. Объект...
Новую остановку оборудуют в Овсищах по просьбе жителей микрорайона
По заявке депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова в микрорайоне Овсище будет оборудована автобусная остановка напротив домов № 7 и 11 по ул. Ижорского батальона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, местные жители обратились с соответствующей просьбой к депутату в ходе приема граждан.
«Остановка общественного транспорта является важным элементом, обеспечивающим безопасность пассажиров и является неотъемлемой частью облика города», - подчеркнул Григорий Стороненков, настаивая на появлении остановочного комплекса по указанному адресу.
По данным управления городского хозяйства администрации города Пскова (УГХ), остановка появится в срок до 1 июля 2017 года за счет средств городского бюджета.
Источник: Псковская Лента Новостей