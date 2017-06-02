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Новую остановку оборудуют в Овсищах по просьбе жителей микрорайона

05.06.2017 10:10 ПЛН, Псков

По заявке депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова в микрорайоне Овсище будет оборудована автобусная остановка напротив домов № 7 и 11 по ул. Ижорского батальона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, местные жители обратились с соответствующей просьбой к депутату в ходе приема граждан.

«Остановка общественного транспорта является важным элементом, обеспечивающим безопасность пассажиров и является неотъемлемой частью облика города», - подчеркнул Григорий Стороненков, настаивая на появлении остановочного комплекса по указанному адресу.

По данным управления городского хозяйства администрации города Пскова (УГХ), остановка появится в срок до 1 июля 2017 года за счет средств городского бюджета.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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