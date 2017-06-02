Новую остановку оборудуют в Овсищах по просьбе жителей микрорайона

По заявке депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова в микрорайоне Овсище будет оборудована автобусная остановка напротив домов № 7 и 11 по ул. Ижорского батальона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, местные жители обратились с соответствующей просьбой к депутату в ходе приема граждан.

«Остановка общественного транспорта является важным элементом, обеспечивающим безопасность пассажиров и является неотъемлемой частью облика города», - подчеркнул Григорий Стороненков, настаивая на появлении остановочного комплекса по указанному адресу.

По данным управления городского хозяйства администрации города Пскова (УГХ), остановка появится в срок до 1 июля 2017 года за счет средств городского бюджета.

Источник: Псковская Лента Новостей