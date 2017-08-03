Светофор на пересечении улиц Вокзальной и 128-й Стрелковой дивизии в Пскове должен быть установлен до 15 сентября

Светофор на пересечении улиц Вокзальной и 128 Стрелковой дивизии в Пскове должен быть установлен до 15 сентября 2017 года. Об этом сообщается в документах на сайте госзакупок.

Среди прочих видов работ, в техническое задание включены: установка 6 светофорных колонок диаметром 108мм, 6 дорожных знаков на светофорных стойках, 6 транспортных светодиодных светофоров диаметром 300 мм, 4 пешеходных светофоров д.200 мм с анимацией.

Источник: Псковская Лента Новостей