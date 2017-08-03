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Светофор на пересечении улиц Вокзальной и 128-й Стрелковой дивизии в Пскове должен быть установлен до 15 сентября

05.08.2017 13:57 ПЛН, Псков

Светофор на пересечении улиц Вокзальной и 128 Стрелковой дивизии в Пскове должен быть установлен до 15 сентября  2017 года. Об этом сообщается в документах на сайте госзакупок.

Среди прочих видов работ, в техническое задание включены: установка 6 светофорных колонок диаметром 108мм, 6 дорожных знаков на светофорных стойках, 6 транспортных светодиодных светофоров диаметром 300 мм, 4 пешеходных светофоров д.200 мм с анимацией.

Источник: Псковская Лента Новостей



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