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13:57 Светофор на пересечении улиц Вокзальной и 128-й Стрелковой дивизии в Пскове должен быть установлен до 15 сентября 7
Светофор на пересечении улиц Вокзальной и 128-й Стрелковой дивизии в Пскове должен быть установлен до 15 сентября
05.08.2017 13:57 ПЛН, Псков
Светофор на пересечении улиц Вокзальной и 128 Стрелковой дивизии в Пскове должен быть установлен до 15 сентября 2017 года. Об этом сообщается в документах на сайте госзакупок.
Среди прочих видов работ, в техническое задание включены: установка 6 светофорных колонок диаметром 108мм, 6 дорожных знаков на светофорных стойках, 6 транспортных светодиодных светофоров диаметром 300 мм, 4 пешеходных светофоров д.200 мм с анимацией.
Источник: Псковская Лента Новостей
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