В Пскове появился новый нерегулируемый пешеходный переход на улице Кузнецкой

В Пскове появился новый нерегулируемый пешеходный переход на улице Кузнецкой, на перекрестке с улицами Карла Маркса и Плехановский Посад. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Переход появился одновременно с открытием нового здания прокуратуры Псковской области.

До этого ближайший к зданию прокуратуры переход через улицу Кузнецкую находился у Дома детского творчества.

Комиссия по безопасности дорожного движения Пскова рассматривала обращения псковичей об организации пешеходного перехода через улицу Кузнецкую на пересечении с улицей Карла Маркса. Реализация этого предложения увязывалась со строительством здания прокуратуры.

Ранее сообщалось, что перекресток улиц Кузнецкой и Карла Маркса в Пскове видоизменится в связи со строительством нового здания прокуратуры Псковской области. Об этом сообщил прокурор Псковской области Сергей Белов на встрече со СМИ 10 февраля. «Там будет сделана удобная перестановка потоков движения, не ущемляя участников движения, - отметил Сергей Белов. - Для обеспечения безопасности посетителей и сотрудников здания планируется круговое движение и пешеходные переходы».

Источник: Псковская Лента Новостей