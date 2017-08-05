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Интерактив: Вместо ремонта во дворе 15 лет одни обещания

08.08.2017 15:35 ПЛН, Псков

На прошлой неделе администрация Пскова отчиталась о ремонте дороги во дворе дома Юбилейная, 77-б. А если пройти всего 100 метров к дому №79, увидим полную разруху. Двор просит ремонта больше 15 лет. Одни разговоры и обещания идут, асфальта нет. Уже грязь одна осталась.

Виктор

Источник: Псковская Лента Новостей



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