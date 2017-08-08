В Пскове изменился режим работы светофора на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова

В Пскове изменился режим работы светофора на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Монтаж-СК», заработала дополнительная секция светофора для поворота с Октябрьского проспекта налево на улицу Некрасова в сторону Комсомольского переулка.

Обе дополнительные стрелки для поворота с Октябрьского проспекта налево – и в сторону Комсомольского переулка и в сторону ул. Ленина включаются одновременно.

Для транспорта сократилось время горения зеленого сигнала светофора для движения по Октябрьскому проспекту прямо (в сторону вокзала) и направо. Остальные временные интервалы не изменились.

Напомним, таким образом, выполнено 4 из 5 решений комиссии по безопасности дорожного движения по изменению режима работы светофоров. Также нововведения произошло на перекрестках Рижский – Народная, Рижский – Петровская, Труда – Звездная. Следующий на очереди перекресток – Октябрьский – Гражданская.

Источник: Псковская Лента Новостей