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В Пскове изменился режим работы светофора на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова

10.08.2017 19:13 ПЛН, Псков

В Пскове изменился режим работы светофора на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Монтаж-СК», заработала дополнительная секция светофора для поворота с Октябрьского проспекта налево на улицу Некрасова в сторону Комсомольского переулка.

Обе дополнительные стрелки для поворота с Октябрьского проспекта налево – и в сторону Комсомольского переулка и в сторону ул. Ленина включаются одновременно.

Для транспорта сократилось время горения зеленого сигнала светофора для движения по Октябрьскому проспекту прямо (в сторону вокзала) и направо. Остальные временные интервалы не изменились.

Напомним, таким образом, выполнено 4 из 5 решений комиссии по безопасности дорожного движения по изменению режима работы светофоров. Также нововведения произошло на перекрестках Рижский – Народная, Рижский – Петровская, Труда – Звездная. Следующий на очереди  перекресток – Октябрьский – Гражданская. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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