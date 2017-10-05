«Стоячие полицейские» на Инженерной, 62-а в Пскове в десятки раз превышают ГОСТ

Искусственные дорожные неровности у дома №62-а по улице Инженерной в Пскове в десятки раз превышают допустимые ГОСТом параметры. К такому выводу пришли активисты сообщества «Убитые дороги», исследовавшие ИДН.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в сообществе, жильцы теперь могут наблюдать в своем дворе практически «стоячие полицейские». Проведенные активистами «Убитых дорог» замеры показали, что высота ИДН, выполненных из асфальтобетона, составляет порядка 11 сантиметров при ширине в 20-25 сантиметров. А это превышает допустимые ГОСТ Р 52605-2006 параметры в десятки раз. И таких неровностей установили сразу пять.

Искусственные неровности в том виде, в котором они выполнены сейчас, отмечают «убитодорожники», вынуждают водителей практически полностью останавливаться, а машины с низким клиренсом вообще рискуют застрять на них. Проезд препятствий осложняется и тем, что около них не установлены соответствующие дорожные знаки. В темное время суток это вообще может стать причиной аварийной ситуации.

Депутат Госдумы Александр Васильев направил запрос начальнику ОГИБДД по г. Пскову Владимиру Папорту с просьбой привести ИДН во дворе дома №62-а по ул. Инженерной к нормативному состоянию, а также установить соответствующие дорожные знаки.

А жители дома №16 по ул. Текстильной обратились к депутату с жалобой на возможное нарушение технологии проведения ремонтных работ. Дело в том, что подрядчик при устройстве оснований использовал материал, характеристики которого не отвечают требованиям, прописанным в смете и ведомости объемов работ.

Так, согласно ведомости объемов работ, при восстановлении оснований должен использоваться щебень фракции 40-70 мм М600, однако в данном дворе для этого использовался материал, в котором помимо щебня обнаружено большое количество примесей таких как суглинок и песок. Это может повлиять на качество покрытия и сократить срок его эксплуатации.

Проверит используемый материал на соответствие требованиям, прописанным в ведомости объемов работ уже администрация города, куда был направлен соответствующий запрос. В случае выявления нарушений подрядчик должен будет устранить нарушения за свой счет.

Жители многих домов ждали дорожную технику годами, поэтому вполне объяснимо их желание, чтобы работы проводились качественно и на долгий срок, а их результат радовал всех жильцов.

Источник: Псковская Лента Новостей