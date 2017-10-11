«Стоячие полицейские» в псковском дворе оказались «самостроем»

По техническому заданию на ремонт придовомой территории на ул. Инженерной, 62 и Инженерной, 62-а в Пскове обустройство искусственных дорожных неровностей предусмотрено не было. Об этом Псковской Ленте Новостей в ответе на официальный запрос сообщил руководитель Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров.

Как сообщалось, во дворе на ул. Инженерной после ремонта асфальтового покрытия появилось сразу пять «лежачих полицейских» . Искусственные дорожные неровности обследовали общественники из сообщества «Убитые дороги». Они пришли к выводу о том, что ИДН в десятки раз превышают допустимые ГОСТом параметры и окрестили их «стоячими полицейскими».

Депутат Госдумы Александр Васильев направил запрос начальнику ОГИБДД по г. Пскову Владимиру Папорту с просьбой привести ИДН во дворе дома №62-а по ул. Инженерной к нормативному состоянию, а также установить соответствующие дорожные знаки.

Источник: Псковская Лента Новостей