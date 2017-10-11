«Стоячие полицейские» в псковском дворе оказались «самостроем»По техническому заданию на ремонт придовомой территории на ул. Инженерной, 62 и Инженерной, 62-а в Пскове обустройство искусственных дорожных неровностей предусмотрено не было. Об этом Псковской...2
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«Стоячие полицейские» в псковском дворе оказались «самостроем»
13.10.2017 11:52 ПЛН, Псков
По техническому заданию на ремонт придовомой территории на ул. Инженерной, 62 и Инженерной, 62-а в Пскове обустройство искусственных дорожных неровностей предусмотрено не было. Об этом Псковской Ленте Новостей в ответе на официальный запрос сообщил руководитель Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров.
Как сообщалось, во дворе на ул. Инженерной после ремонта асфальтового покрытия появилось сразу пять «лежачих полицейских». Искусственные дорожные неровности обследовали общественники из сообщества «Убитые дороги». Они пришли к выводу о том, что ИДН в десятки раз превышают допустимые ГОСТом параметры и окрестили их «стоячими полицейскими».
Депутат Госдумы Александр Васильев направил запрос начальнику ОГИБДД по г. Пскову Владимиру Папорту с просьбой привести ИДН во дворе дома №62-а по ул. Инженерной к нормативному состоянию, а также установить соответствующие дорожные знаки.
Источник: Псковская Лента Новостей
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