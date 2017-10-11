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В Пскове за счет города восстанавливают сбитые пьяным водителем стойки светофора у «Нивы»
В Пскове восстанавливают сбитые стойки светофора на перекрестке у «Нивы». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Псковтранссигнал», сбитые пьяным водителем стойки светофора на улице Коммунальной у дома №48 восстанавливаются, несмотря на отсутствие задания от собственника светофорного объекта.
Светофорный объект работает, но отсутствует дублирующая стойка. В ООО «Псковтранссигнал» пояснили, что по действующему законодательству водитель, сбивший светофор, не несет за это никакой ответственности. Собственник светофора (администрация Пскова) может взыскать ущерб в суде в гражданском порядке.
Сейчас все расходы лягут на городской бюджет.
Напомним, в субботу ночью уходивший от погони пьяный водитель «БМВ» «перепахал» улицу Коммунальную в Пскове.
Источник: Псковская Лента Новостей