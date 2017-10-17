Капремонт моста через реку Уза на трассе Р-56 в Псковской области завершен

На федеральной автомобильной дороге Р-56 Великий Новгород - Сольцы - Порхов - Псков в Псковской области в установленный государственным контрактом срок завершился капитальный ремонт моста через реку Уза. Объект введен в эксплуатацию, сообщила Псковской Ленте Новостей специалист пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ольга Черухина.

Контракт на выполнение работ на мосту через реку Уза подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило в сентябре 2016 года. Переправа расположена на км 171+111 автомобильной дороги Р-56 в Порховском районе Псковской области. Мост имеет две полосы движения (по одной в каждом направлении). Для соблюдения технологии производства работ, а также для предотвращения ограничений дорожного движения, в рамках контракта на время капремонта объекта подрядчик построил временную объездную дорогу.

За год на объекте выполнен комплекс работ по устройству опор, заменены балки пролетных строений, восстановлено укрепление конусов, устроено новое мостовое полотно с устройством гидроизоляции, асфальтобетонного покрытия и деформационных швов. Кроме того на переправе установлены новые барьерные и перильные ограждения, а также локальные очистные сооружения. Выполнены работы по устройству разметки из термопластика. Капитальным ремонтом габарит проезжей части был доведен до нормативных показателей, новые конструкции рассчитаны на современные нормативные нагрузки.

Источник: Псковская Лента Новостей