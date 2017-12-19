Поддельные пешеходы появились на ул. Инженерной в Пскове

Макеты пешеходов появились на ул. Инженерной в Пскове у пешеходного перехода напротив дома 13-а, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ранее были установлены макеты пешеходов со светоотражающими элементами на подходах к нерегулируемому пешеходному переходу через ул.Чудскую в районе пересечения с ул.Ижорского батальона.

Главная цель – снижение аварийности на территории города Пскова, а именно соблюдение водителями правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов и снижение скорости при приближении к нерегулируемым пешеходным переходам.

Источник: Псковская Лента Новостей