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Поддельные пешеходы появились на ул. Инженерной в Пскове

19.12.2017 19:40 ПЛН, Псков

Макеты пешеходов появились на ул. Инженерной в Пскове у пешеходного перехода напротив дома 13-а, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Ранее были установлены макеты пешеходов со светоотражающими элементами на подходах к нерегулируемому пешеходному переходу через ул.Чудскую в районе пересечения с ул.Ижорского батальона. 

Главная цель – снижение аварийности на территории города Пскова, а именно соблюдение водителями правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов и снижение скорости при приближении к нерегулируемым пешеходным переходам.

Источник: Псковская Лента Новостей



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