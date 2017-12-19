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Поддельные пешеходы появились на ул. Инженерной в Пскове
19.12.2017 19:40 ПЛН, Псков
Макеты пешеходов появились на ул. Инженерной в Пскове у пешеходного перехода напротив дома 13-а, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Ранее были установлены макеты пешеходов со светоотражающими элементами на подходах к нерегулируемому пешеходному переходу через ул.Чудскую в районе пересечения с ул.Ижорского батальона.
Главная цель – снижение аварийности на территории города Пскова, а именно соблюдение водителями правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов и снижение скорости при приближении к нерегулируемым пешеходным переходам.
Источник: Псковская Лента Новостей
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