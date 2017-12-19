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Мы не позволим превратить Северный обход в долгострой - Иван Цецерский

26.12.2017 14:34 ПЛН, Псков

«Мы не позволим превратить Северный обход в долгострой», - отметил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» глава города Пскова Иван Цецерский, говоря о крупных инфраструктурных проектах, реализация которых начата в рамках подготовки к проведению Международных Ганзейских дней 2019 года в Пскове.

«Ганза нам была нужна для получения федеральных средств на решение глобальных вопросов. Мелочевку мы и сами сделаем - косметический ремонт, праздники сами проведем. Но глобальные проекты, такие как объездная дорога (Северный обход - ред.), без помощи федерального бюджета реализовать невозможно», - отметил гость студии. Говоря о значимости завершения строительства второй очереди Северного обхода, Иван Цецерский отметил, что объездная дорога позволит убрать из города большегрузы и тем самым сохранить городские дороги и экологию.

Кроме того, глава Пскова заверил, что проект по Северному обходу не приостановлен. «Работы идут. Я был там три дня назад - рабочие работают. Финансирования недостаточно, но обратного пути нет. Полмоста сделано в сваях, надо завершать. Главного мы добились - мы ввязались в бой. И мы не позволим превратить Северный обход в долгострой», - резюмировал глава города.

Источник: Псковская Лента Новостей



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