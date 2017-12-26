Инвалидам будут выделять не менее 10% парковочных мест у домов и соцучреждений

Президент России Владимир Путин подписал закон о выделении не менее 10% парковочных мест возле различных социальных учреждений для машин инвалидов, передает ТАСС. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом уточняется, что на каждой парковке, в том числе около жилых домов, общественных и производственных зданий, физкультурно-спортивных организаций, учреждений культуры и мест отдыха, должно выделяться не менее 10% мест для бесплатной парковки машин инвалидов I, II и III групп, а также автомобилей, перевозящих их.

При этом отмечается, что на таких транспортных средствах должен быть установлен знак «Инвалид». Порядок выдачи соответствующей эмблемы для ее индивидуального использования будет устанавливаться федеральным органом исполнительной власти, который определит правительство РФ.

Одновременно с этим подчеркивается, что прочие автомобили не имеют права занимать эти парковочные места.

Источник: Псковская Лента Новостей