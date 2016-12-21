С 23 по 30 декабря в связи с ремонтом будет ограничено движение транспорта на отдельных участках Ольгинского моста в ПсковеС 10.00 до 17.00 в период с 23 декабря по 30 декабря будет частично ограничено движение транспортных средств на отдельных участках Ольгинского моста в Пскове в...35
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С 23 по 30 декабря в связи с ремонтом будет ограничено движение транспорта на отдельных участках Ольгинского моста в Пскове
22.12.2016 13:21 ПЛН, Псков
С 10.00 до 17.00 в период с 23 декабря по 30 декабря будет частично ограничено движение транспортных средств на отдельных участках Ольгинского моста в Пскове в связи с проведением работ по ремонту дорожного покрытия проезжей части. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального образования «Город Псков».
Администрация города Пскова обращается к автовладельцам с просьбой учитывать данные обстоятельства и заранее выбирать альтернативные пути следования. За дорожной обстановкой в районе Ольгинского моста можно наблюдать с помощью камер видеонаблюдения открытого доступа.
Источник: Псковская Лента Новостей
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