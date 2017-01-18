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На время Масленицы в центре Пскова будет прекращено движение автотранспорта

13.02.2017 16:36 ПЛН, Псков

В Пскове 26 февраля с 7.00 до 19.00 на время проведения Масленичных гуляний вводится прекращение движения автотранспорта по Октябрьской  площади, улице Советской от площади Ленина до улицы Детской и Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Некрасова.  Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления города, для объезда определены улицы К.Маркса (движение от вокзала), М.Горького, мост имени 50-летия Октября.

Остановка автотранспорта на Октябрьской площади и участке ул. Советской от Октябрьской площади до ул. Детской запрещена с 20.00 25 февраля до 8.00  26 февраля.

В связи с этим движение общественного транспорта в указанный период будет осуществляться по измененной схеме.

Так, автобусы маршрутов №№ 3, 4, 14, 17  с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, улице М.Горького, через Дамбу, площадь  Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 1  следуют  по улице Л. Поземского, улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

Автобусы маршрута №  11 следуют с улицы Звездной по улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной   с выездом к  Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

Автобусы маршрута № 8 из Корытова следуют через площадь Победы, улице Яна Фабрициуса до  Вокзала, в обратном направлении по Октябрьскому проспекту, улице Гражданской, площади  Победы, улице Яна Райниса до Корытова.

Источник: Псковская Лента Новостей



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