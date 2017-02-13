На время Масленицы в центре Пскова будет прекращено движение автотранспортаВ Пскове 26 февраля с 7.00 до 19.00 на время проведения Масленичных гуляний вводится прекращение движения автотранспорта по Октябрьской площади, улице Советской от площади Ленина до...4
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Центр Пскова 26 февраля будет закрыт для движения транспорта до 19.00
15.02.2017 12:01 ПЛН, Псков
Центр Пскова 26 февраля, во время празднования Масленицы, будет закрыт для движения транспорта с 07.00 до 19.00. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции «Программа празднования Масленицы в Пскове в 2017 году» в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил начальник отдела исполнения административного законодательства УМВД России по г. Пскову Евгений Кулешов.
Движение будет запрещено по Октябрьской площади, Октябрьскому проспекту до пересечения с улицей Некрасова.
Кроме того, 25 февраля с 20.00 до 07.00 26 февраля будет ограничена стоянка транспорта в местах проведения праздника - на Октябрьской площади, на стоянке у Дежурной аптеки, на стоянке у ВТБ-банка.
Источник: Псковская Лента Новостей
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