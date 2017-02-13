Центр Пскова 26 февраля будет закрыт для движения транспорта до 19.00

Центр Пскова 26 февраля, во время празднования Масленицы, будет закрыт для движения транспорта с 07.00 до 19.00. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции «Программа празднования Масленицы в Пскове в 2017 году» в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил начальник отдела исполнения административного законодательства УМВД России по г. Пскову Евгений Кулешов.

Движение будет запрещено по Октябрьской площади, Октябрьскому проспекту до пересечения с улицей Некрасова.

Кроме того, 25 февраля с 20.00 до 07.00 26 февраля будет ограничена стоянка транспорта в местах проведения праздника - на Октябрьской площади, на стоянке у Дежурной аптеки, на стоянке у ВТБ-банка.

Источник: Псковская Лента Новостей