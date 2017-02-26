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В Пскове не планируется ограничений в движении транспорта во время празднования годовщины «Крымской весны»

16.03.2017 12:15 ПЛН, Псков

В Пскове не планируется ограничений в движении транспорта во время празднования годовщины «Крымской весны». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, ограничений  движения транспорта на 18 марта не предусмотрено.

Посты ГИБДД будут приближены к нерегулируемым пешеходным переходам в местах праздника. Инспекторы будут дежурить на Октябрьском проспекте и ул. Советской.

Как сообщалось ранее, 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, в Пскове пройдут развлекательные мероприятия. В 12.00 на территории Детского парка начнут работу две концертных площадки, где запланировано выступление творческих коллективов города и показательные номера псковских спортсменов, интерактивные игры и конкурсы. Среди именитых коллективов: военный оркестр псковского гарнизона и ансамбль «Голубые молнии».

С 11.00 будет организована выездная торговля с точками питания. На ул. Пушкина по традиции разместится ярмарка выходного дня.

18 марта 2014 года полуостров Крым официально вошёл в состав Российской Федерации. Это событие было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым, согласно которому Республика Крым и город Севастополь приняты в состав Российской Федерации и стали ее новыми субъектами.

Источник: Псковская Лента Новостей



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