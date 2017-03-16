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В Пскове ограничили движение грузовиков до 19 апреля
В Пскове ограничено движение грузовиков по городским дорогам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, соответствующее постановление подписано в администрации Пскова. Постановление «О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Псков» в весенний период 2017года» №297 от 17 марта 2017 года опубликовано на сайте Пскова.
Согласно документу, с 20 марта по 19 апреля вводится временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Псков» с превышением временно установленных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортного средства (далее – временное ограничение движения) и полной массой более 8 тонн.
Временное ограничение движения в весенний период не распространяется:
- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на перевозки пищевых продуктов, животных, кормов, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, твердое топливо), бытового газа в баллонах, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
- на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
- на транспортные средства, обеспечивающие выполнение аварийно-восстановительных работ, работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляющих перевозку грузов либо обеспечивающих выполнение иных работ в целях жизнедеятельности населения города.
Организациям ООО «УДС Псков», ООО «ТехноДор», ООО «СитиИнвестГрупп» предписано обеспечить подготовку временных дорожных знаков к установке на въездных дорогах в город Псков до 20 марта 2017 года.
Источник: Псковская Лента Новостей