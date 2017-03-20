На время Масленицы в центре Пскова будет прекращено движение автотранспортаВ Пскове 26 февраля с 7.00 до 19.00 на время проведения Масленичных гуляний вводится прекращение движения автотранспорта по Октябрьской площади, улице Советской от площади Ленина до...5
До 21 апреля ограничено движение большегрузов по дорогам Псковского района
До 21 апреля действует временное ограничение движения транспортных средств с грузом и без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования муниципального значения Псковского района с превышением временно установленных предельно-допустимых нагрузок на оси транспортного средства.
Временное ограничение движения введено распоряжением администрации Псковского района № 45-р от 21 марта в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в весенний период.
Установлены (на период временного ограничения движения) предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства 4,5 тонн для одиночной оси, 4 тонны на каждую ось двуосной тележки и 3,5 тонны на каждую ось трёхосной тележки для проезда по автомобильным дорогам общего пользования муниципального значения Псковского района.
Источник: Псковская Лента Новостей