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До 21 апреля ограничено движение большегрузов по дорогам Псковского района

23.03.2017 18:27 ПЛН, Псков

До 21 апреля действует временное ограничение движения транспортных средств с грузом и без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования муниципального значения Псковского района с превышением временно установленных предельно-допустимых нагрузок на оси транспортного средства.

Временное ограничение движения  введено распоряжением администрации Псковского района № 45-р от 21 марта в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в весенний период.

Установлены (на период временного ограничения движения) предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства 4,5 тонн для одиночной оси, 4 тонны на каждую ось двуосной тележки и 3,5 тонны на каждую ось трёхосной тележки для проезда по автомобильным дорогам общего пользования муниципального значения Псковского района.

Источник: Псковская Лента Новостей



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