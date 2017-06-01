Сегодня на 1 час 10 минут будет перекрыт центр Пскова

В субботу, 3 июня, с 9.20 до 10.30 в Пскове будет ограничено движение транспорта по маршруту площадь Ленина - улица Советская -Октябрьская площадь - Октябрьский проспект. Это связано с проведением в областном центре «Семейного марша». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Управление внутренней политики.

Демонстрация посвящена Международному дню защиты детей и пройдет в рамках праздника «Добрый Псков - Город детства».

Праздничные мероприятия для детей продолжатся на территории Ботанического сада и в Зеленом театре. В концертной программе примут участие хореографические и спортивные коллективы, а также национальные ансамбли чеченской, азербайджанской, армянской, дагестанской диаспор и представители народа сето.

Будет организована работа 20 интерактивных площадок с демонстрацией роботов и микроскопов, соревнованиями юных спасателей, мастер-классами по дизайну, стрельбе из луков и арбалетов, йоге, тестированием предпринимательских способностей, игрушками, лотереями и фотосетами.

Завершится праздничный день концертом «Добрый РОК - Городу детства». На сцене выступят участница шоу «Голос» Аня Мошкорина из Великих Лук, коллективы из Санкт-Петербурга «Юность Внутри» и «Наитие», «Северо Zапад», а также «Blackbird» из Великого Новгорода и другие рок-музыканты .

По словам организаторов, на празднике ожидается участие от 3,5 до 4 тыс жителей и гостей города Пскова.

Организаторами мероприятий выступают Управление культуры Администрации города Пскова, Псковская областная общественная организация «Дети - наше будущее», благотворительный фонд «Добрый город».

Источник: Псковская Лента Новостей