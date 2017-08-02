В связи со строительством путепровода до конца ноября на трех улицах Великих Лук ограничено движение транспорта

В связи с производством работ по строительству автодорожного путепровода через железную дорогу в г. Великие Луки вводится временное ограничение движения транспортных средств.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, приказом государственного комитета Псковской области вводится временное ограничение и прекращение движения транспортных средств по ул. Промышленной км 0+000 - км 0+954, ул. Ухтомского км 0+000 - км 0+300, ул. Лермонтова км 0+000 - км 0+263 до 21 ноября 2017 года.

Организацией, обеспечивающей временное ограничение движения транспортных средств, определена ООО «Строительная компания «Балтийский берег».

Источник: Псковская Лента Новостей