В связи со строительством путепровода до конца ноября на трех улицах Великих Лук ограничено движение транспорта

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09.08.2017 10:08 ПЛН, Псков
В связи с производством работ по строительству автодорожного путепровода через железную дорогу в г. Великие Луки вводится временное ограничение движения транспортных средств.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, приказом государственного комитета Псковской области вводится временное ограничение и прекращение движения транспортных средств по ул. Промышленной км 0+000 - км 0+954, ул. Ухтомского км 0+000 - км 0+300, ул. Лермонтова км 0+000 - км 0+263 до 21 ноября 2017 года.
Организацией, обеспечивающей временное ограничение движения транспортных средств, определена ООО «Строительная компания «Балтийский берег».
Источник: Псковская Лента Новостей
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