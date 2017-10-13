Центр Пскова будут перекрыт сегодня

В связи с проведением областной продовольственной ярмарки «Осень-2017» в Пскове изменится схема движения общественного транспорта на 14 октября 2017 г. В период с 06.00 до 17.00 закрывается движение общественного транспорта по Октябрьскому проспекту от ул. Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, ул. Советской от ул. Детской до пл. Ленина.Об этом сообщает сайт ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Автобусы маршрутов №№ 4, 15, 17 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, ул. М. Горького, Дамбу, пл. Победы, ул. Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

Автобусы маршрута № 3 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, пл. Ленина с поворотом на Запсковье, ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Алтаева, ул. Инженерной в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

Автобусы маршрута № 14 с Завеличья следуют по ул. Коммунальной, ул. М. Горького через Дамбу, пл. Победы, ул. Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

Автобусы маршрутов №№ 115, 122, 126, 129, 130 с Автовокзала следуют по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы (с остановкой), через Дамбу по ул. М. Горького, с выездом на Рижский пр-т и далее по маршруту. В обратном направлении – С Рижского пр-та по ул. М. Горького, Дамбу, пл. Победы (с остановкой), ул. Я. Фабрициуса на Автовокзал.

Автобус маршрута № 109 от Автовокзала следует к Летнему саду с поворотом на ул. Кузнецкую, далее по ул. Инженерной, Алтаева, Архив, ул. Труда с выездом на ул.Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

Автобус маршрута № 19 с Цементного склада на 06.00, 06.44, 07.28, 08.13, 10.26, 11.10, 12.53, 13.37, 15.15, 17.10 следует до пл. Победы (с разворотом), Дамбу, ул. М. Горького, Рижскому пр-ту до пл. Ленина с разворотом; рейсами от Вокзала на 09.52, 12.19, 14.41, 16.29 следует по ул. Я.Фабрициуса, пл. Победы, Дамбу, ул.М.Горького, Рижскому пр-ту до пл.Ленина с разворотом.

Автобусы маршрута № 11 следуют с ул. Звёздной по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной с выездом к «Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлении со всеми остановками;

Автобусы маршрута № 1 в период с 06.00 до 17.00 следуют со Снятной горы, ул. Ижорского батальона, ул. Леона Поземского с поворотом у ц. Косьмы и Домиана на ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Алтаева, ул. Инженерной с выездом к «Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлении со всеми остановками;

В период с 06.30 до 17.00 на период проведения ярмарки вводятся дополнительные автобусы по маршруту Снятная гора – пл. Ленина.

Отправление от ДКП: 6.51; 7.11; 7.34; 7.54; 8.17; 8.37; 9.00; 9.22; 9.41-до Северной; 10.05-до Северной; 10.51; 11.13; 11.33; 11.57; 12.15; 12.35; 13.01; 13.20;13.40-до Северной; 13.58-до Северной; 14.48; 15.15; 15.31; 15.56; 16.14; 16.34; 16.52.

Отправление от Снятной Горы: 6.31; 6.51; 7.14; 7.34; 7.57; 8.17; 8.40; 9.02; 9.21; 9.45; 10.31; 10.53; 11.13; 11.37; 11.55; 12.15; 12.41; 13.00; 13.20; 13.38; 14.28; 14.55; 15.11; 15.36; 15.54; 16.14; 16.32.

Автобусы маршрутов № № 8, 8А следуют через пл. Победы, ул. Я. Фабрициуса на Вокзал; от Вокзала по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы, ул.Я. Райниса;

Автобусы маршрута № 207 «Псков - Печоры» (экспресс) рейсами с автовокзала на 9.35 и 13.35 следуют по ул. Вокзальной, ул.Я.Фабрициуса, пл. Победы, ул.Юбилейной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

Автобус маршрута № 106 рейсом от Детского мира на 07.10 отправляется от ост. пл. Ленина (кинотеатр «Октябрь»);

Автобусы маршрутов №№ 7, 22, 25, 30, 114, 118, 112, 121, 127, 142, 138, 166 – следуют без изменения схемы движения.

Автобусы маршрутов №№ 25, 30 работают по расписанию рабочего дня.

Дачные автобусные маршруты №№ 119, 163, 132, 139, 151, 164, 161 следующие от ул. Рокоссовского с Рижского пр-та следуют по ул. М. Горького, Дамбу, пл. Победы (с обязательной остановкой) и далее по маршруту (ост. «Детский парк» -отменяется);

Маршруты №№ 119, 132, 139, 151, 163, 164 следующие от ул. Текстильной с ул. Звёздной следуют по ул. Текстильной, ул. Инженерной с выездом к «Летнему саду» на Октябрьский пр-т и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях (ост. « 12 школа», ост. «Детский парк» - отменяются).

Источник: Псковская Лента Новостей