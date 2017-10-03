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12 октября в Пскове на 6 часов ограничат движение на участке улицы Кузнецкой
11.10.2017 12:35 ПЛН, Псков
В Пскове 12 октября будет ограничено дорожное движение на участке улицы Кузнецкой. В частности, как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города со ссылкой на управление городского хозяйства, с 6.00 до 12.00 будет временно ограничено движение по этой улице на участке от площади Победы до улицы Спортивной.
Ограничение связано с проведением противоаварийных работ.
Администрация города Пскова просит учитывать данные обстоятельства и заблаговременно планировать альтернативные маршруты следования.
Источник: Псковская Лента Новостей
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