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12 октября в Пскове на 6 часов ограничат движение на участке улицы Кузнецкой

11.10.2017 12:35 ПЛН, Псков

В Пскове 12 октября будет ограничено дорожное движение на участке улицы Кузнецкой. В частности, как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города со ссылкой на управление городского хозяйства, с 6.00 до 12.00 будет временно ограничено движение по этой улице на участке от площади Победы до улицы Спортивной.

Ограничение связано с проведением противоаварийных работ.

Администрация города Пскова просит учитывать данные обстоятельства и заблаговременно планировать альтернативные маршруты следования.

Источник: Псковская Лента Новостей



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