www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Бермудский треугольник для псковских дорожников Битва внедорожников в Кудяево Новый переход в Пскове Коды регионов на автономерах Деньги на Северный обход ждут Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Как водить автомобиль в дожди, туман и листопад Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Трезвый город Битва внедорожников в Кудяево Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Коды регионов на автономерах Битва внедорожников в Кудяево Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Новый переход в Пскове
     Массовая православная парковка     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Движение на Ольгинском мосту будет ограничено в Пскове с 16 по 22 октября

16.10.2017 10:32 ПЛН, Псков

В Пскове в связи с выполнением работ по ремонту дорожного покрытия на Ольгинском мосту с 16 по 22 октября в периоды времени с 10.00 до 19.00 и с 20.00 до 6.00 будет частично ограничено движение транспорта по отдельным полосам движения на участке от ул. М.Горького до площади Ленина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, на период ремонта будут установлены дополнительные дорожные знаки. Ограничение движения не затронет общественный транспорт. Управление городского хозяйства обращается к горожанам с просьбой с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, водителям - быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 13 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Как часто вы моете автомашину?










 

Голосование

Как часто вы моете автомашину?










Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31