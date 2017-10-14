Движение на Ольгинском мосту будет ограничено в Пскове с 16 по 22 октября

В Пскове в связи с выполнением работ по ремонту дорожного покрытия на Ольгинском мосту с 16 по 22 октября в периоды времени с 10.00 до 19.00 и с 20.00 до 6.00 будет частично ограничено движение транспорта по отдельным полосам движения на участке от ул. М.Горького до площади Ленина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, на период ремонта будут установлены дополнительные дорожные знаки. Ограничение движения не затронет общественный транспорт. Управление городского хозяйства обращается к горожанам с просьбой с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, водителям - быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения.

Источник: Псковская Лента Новостей