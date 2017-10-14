В ГИБДД Пскова уточнили информацию об ограничении движения на Ольгинском мосту – оно начнет действовать в 23.30

В ГИБДД Пскова уточнили информацию об ограничении движения на Ольгинском мосту. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по городу Пскову, для обеспечения безопасности дорожного движения с 16 октября с 23 часов 30 минут на период выполнения работ по восстановлению изношенных слоев асфальтобетонного покрытия вводится ограничение дорожного движения по мосту «Ольгинскому» через р.Великую.

Движение будет организовано по одной половине мостового сооружения в обоих направлениях (закрыт для движения участок полосы в сторону пл.Ленина).

ГИБДД УМВД России по городу Пскову рекомендует при движении из центра города в завеличенский и запсковский районы выбирать маршруты с учетом движения через мост А.Невского и мост 50-летия Октября, в целях избежания заторов и ДТП на проезжей части.

Источник: Псковская Лента Новостей