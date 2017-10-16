www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Коды регионов на автономерах Новый переход в Пскове Как водить автомобиль в дожди, туман и листопад На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Трезвый город Деньги на Северный обход ждут Битва внедорожников в Кудяево Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Бермудский треугольник для псковских дорожников На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Как водить автомобиль в дожди, туман и листопад Коды регионов на автономерах
     Массовая православная парковка     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Движение на Советском мосту в Пскове будет ограничено с 20 по 22 октября

18.10.2017 11:55 ПЛН, Псков

В связи с выполнением муниципального контракта по замене изношенного асфальтобетонного покрытия с 20.00 20 октября до 19.00 22 октября будет частично ограничено движение транспорта по отдельным полосам на мосту «Советский». Фрезерование верхнего слоя асфальта планируют провести в ночь с пятницы на субботу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

На период ремонта будут установлены дополнительные дорожные знаки. Ограничение движения не затронет общественный транспорт. Управление городского хозяйства обращается к горожанам с просьбой с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, водителям - быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения.

Как подчеркнули в Управлении городского хозяйства, одновременного перекрытия двух мостов не предполагается. Напомним, что в данный момент ведутся работы на Ольгинском мосту. Для проведения ремонта были специально выбраны выходные дни, когда на улицах города находится минимальное количество автомобилей.

При возможности рекомендуется выбирать альтернативные пути движения, проходящие через Кузнецкий, мост 50-летия Октября или мост Александра Невского.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 5 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Как часто вы моете автомашину?










 

Голосование

Как часто вы моете автомашину?










Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31