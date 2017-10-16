Движение на Советском мосту в Пскове будет ограничено с 20 по 22 октября

В связи с выполнением муниципального контракта по замене изношенного асфальтобетонного покрытия с 20.00 20 октября до 19.00 22 октября будет частично ограничено движение транспорта по отдельным полосам на мосту «Советский». Фрезерование верхнего слоя асфальта планируют провести в ночь с пятницы на субботу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

На период ремонта будут установлены дополнительные дорожные знаки. Ограничение движения не затронет общественный транспорт. Управление городского хозяйства обращается к горожанам с просьбой с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, водителям - быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения.

Как подчеркнули в Управлении городского хозяйства, одновременного перекрытия двух мостов не предполагается. Напомним, что в данный момент ведутся работы на Ольгинском мосту. Для проведения ремонта были специально выбраны выходные дни, когда на улицах города находится минимальное количество автомобилей.

При возможности рекомендуется выбирать альтернативные пути движения, проходящие через Кузнецкий, мост 50-летия Октября или мост Александра Невского.

Источник: Псковская Лента Новостей