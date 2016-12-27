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Алексей Захаров заверил, что ямы на дорогах Пскова весной будут отремонтированы методом пневмонабрызга или «картами»

06.02.2017 13:49 ПЛН, Псков

Все ямы на дорогах Пскова, которые в конце 2016 - начале 2017 года были заделаны методом обратной пропитки, весной будут отремонтированы методом пневмонабрызга или «картами». Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» начальник управления городского хозяйства администрации города Пскова Алексей Захаров.

Комментируя многочисленные жалобы горожан на состояние дорог и мостов, гость студии заверил, что УГХ и службы, участвующие в обслуживании улично-дорожной сети, оперативно реагируют на дорожные проблемы. «Например, сейчас погода позволяет, и состояние тех участков дорог, на которые люди жаловались, уже другое. Там, где наши специалисты имеют замечания, выносятся соответствующие предписания, и замечания устраняются подрядчиком в рамках гарантийных обязательств», - сказал Алексей Захаров.

При этом он напомнил, что за эту зиму в Пскове уже в третий раз стоят сильные морозы, в связи с чем на дорогах и мостах «посыпалось» дорожное покрытие. Чтобы оперативно решить проблему, ямы заделывались методом обратной пропитки. «Весной все это надо будет вырезать и заделывать пневмонабрызгом или «картами», - сказал Алексей Захаров. При этом он подчеркнул, что на тех улицах, где ямы были заделаны пневмонабрызгом летом прошлого года, асфальт отваливается не на этих заплатках, а рядом.

В связи с вышесказанным, начальник УГХ подчеркнул, что управление нельзя обвинить в бездействии в вопросе состояния дорог. И управление, и подрядчики принимают все меры для того, чтобы содержать дороги в нормативном состоянии. В целом количество критических замечаний по поводу ям на дорогах по сравнению с предыдущими годами не увеличилось.

Источник: Псковская Лента Новостей



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