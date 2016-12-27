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Пятилетняя программа ремонта дворов будет сформирована в Пскове

06.02.2017 14:19 ПЛН, Псков

Пятилетняя программа ремонта дворов будет сформирована в Пскове. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» начальник управления городского хозяйства администрации города Пскова Алексей Захаров.

«На 5 лет будет сформирована большая серьезная программа по ремонту дворов Пскова. В нее войдут порядка 600 дворов. То есть более 100 дворов ежегодно должно будет ремонтироваться по этой программе», - сообщил начальник УГХ, заметив, что до сих пор в областном центре в среднем ремонтировалось по 50 дворов в год. Ремонт дворов Пскове будет осуществляться за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.

Что касается планов на этот год, Алексей Захаров сообщил, что до середины февраля планируется сформировать план ремонта дворовых территорий, согласовать его с городской Думой и опубликовать для ознакомления горожан. В план войдет около 60 дворовых территорий. Кроме того, порядка 3 - 5 млн рублей будет заложено на ямочный ремонт тех дворов, которые могут простоять пару лет без более масштабного ремонта.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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